Bruxelas acusa BMW, Daimler e Volkswagen de cartel

A Comissão Europeia considerou que a BMW, Daimler e Volkswagen violaram as leis de concorrência da União Europeia (UE), entre 2006 e 2014, por um alegado cartel que limitou a concorrência na área das tecnologias limpas.

Em causa está uma comunicação formal feita esta sexta-feira a estas companhias, ainda numa versão preliminar, na qual Bruxelas acusa estas empresas de "violarem as regras concorrenciais da UE, entre 2006 a 2014, por conluio que restringiu a concorrência no desenvolvimento de tecnologias limpas para as emissões de gasolina e diesel nos carros de passageiros".

"As empresas podem cooperar de várias maneiras para melhorar a qualidade dos seus produtos, mas, segundo as regras de concorrência da EU, não podem fazer exatamente o contrário: não melhorar os seus produtos e não concorrer com qualidade", vinca em comunicado a comissária europeia para a área da Concorrência, Margrethe Vestager.

A responsável admite que Bruxelas está "preocupada com a possibilidade de este ser um desses casos", já que, a ter-se concretizado, "os consumidores europeus podem ter sido impedidos de comprar carros com a melhor tecnologia disponível".

Segundo Margrethe Vestager, Bruxelas vai agora investigar estas suspeitas, dando oportunidade às três fabricantes de "responder às dúvidas" do executivo comunitário.

