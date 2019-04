Brelcome. Campanha do Turismo impacta 8 milhões no Reino Unido. Escócia agradece

Num mês mais de 8 milhões de pessoas no Reino Unido foram impactadas por Brelcome, a campanha do Turismo de Portugal dirigida a este mercado relevante para o turismo nacional. Com criatividade da Partners, a campanha, na qual o organismo investiu 200 mil euros, já gerou mais de 28,5 milhões de impressões, tendo mais de 2 milhões de visualizações completas dos vídeos da campanha, adianta a agência de publicidade ao Dinheiro Vivo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia