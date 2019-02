Brasileiros são os campeões das compras, mas chineses os que gastam mais

Viajam para comprar e têm Portugal como destino de preferência. No ano passado, os brasileiros foram os estrangeiros que mais compras fizeram em Portugal, arrematando mais de um terço (34,2%) dos produtos adquiridos por estrangeiros de visita a Portugal. As elevadas taxas de importação impostas pelo Brasil – que correspondem a 60% do valor do produto importado – ajudam a explicar o aumento das compras no estrangeiro que, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), são pautadas pelo luxo e essenciais para afirmar o status quo.

