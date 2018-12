Braga acolhe Gala dos Prémios Millennium Horizontes

As nove empresas vencedoras dos Prémios Millennium Horizontes são conhecidas amanhã na gala de entrega dos prémios a decorrer no Altice Fórum Braga. Nesta segunda edição da iniciativa do Millennium bcp, em parceria com o Global Media Group, o Governo estará representado através do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, que fará a intervenção de encerramento da conferência.

Das 832 empresas concorrentes foram selecionadas 45 finalistas em diferentes categorias: Internacionalização, Exportação, Inovação, Microempresas, Portugal 2020 e Garantia Mútua. Estas duas últimas categorias foram criadas este ano para distinguir as empresas com projetos aprovados ao abrigo do Portugal 2020 e as que contaram com a Garantia Mútua para apoiar as suas operações de internacionalização.

O número de concorrentes supera substancialmente a adesão registada na edição anterior, que, ainda assim, se fixou em torno das cinco centenas.

Na cerimónia, a decorrer na capital minhota, marcarão presença Nuno Amado, presidente do conselho de administração do Millennium bcp, Daniel Proença de Carvalho, presidente do Global Media Group e Carlos Oliveira, presidente da InvestBraga - Agência para a Dinamização Económica de Braga. Participam igualmente os membros do júri, Luis Castro Henriques (Aicep), Nuno Fernandes (Catolica Lisbon), Jorge Portugal (COTEC), Sofia Tenreiro (CISCO), e os jornalistas Rosália Amorim (DV) e Anselmo Crespo (TSF).

Os Prémios Millennium Horizontes têm por objetivo distinguir as empresas que mais se destacaram nas diferentes categorias, contribuindo para o crescimento e valorização da economia portuguesa.