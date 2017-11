Pub

Os funcionários destes balcões estão a ser recolocados noutros locais de trabalho, segundo fonte sindical.

O banco BPI vai fechar no final de novembro dois balcões, um em Braga e outro em Vila Franca do Campo, na ilha açoriana de São Miguel, segundo informação interna a que a Lusa teve acesso.

As agências em causa são a de Palmeira, freguesia do concelho de Braga, e a de Vila Franca do Campo, município da Região Autónoma dos Açores.

Os clientes das agências já estão a ser informados do encerramento e para que balcões as suas contas serão transferidas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os clientes da agência de Braga-Palmeira (situada na Avenida do Cávado, em Palmeira) passarão a ter conta domiciliada na agência de Braga-Liberdade (localizada no centro da cidade, na Avenida da Liberdade), a cerca de seis quilómetros de distância.

Já nos Açores, os clientes da agência de Vila Franca do Campo (Rua Cadeia Velha) passarão para a agência do concelho de Lagoa (Avenida Infante D. Henrique), a cerca de 16 quilómetros de distância. Vila Franca do Campo deixa, assim, de ter qualquer balcão do BPI.

Os funcionários destes balcões também estão a ser recolocados noutros locais de trabalho, segundo fonte sindical.

O BPI, que desde início deste ano é controlado pelo grupo espanhol CaixaBank, tem vindo a reduzir trabalhadores e até setembro já saíram 347 pessoas e mais 250 deverão sair até inícios de 2018. Isto a somar às centenas de funcionários que já saíram nos anos anteriores.

Quanto a agências, o novo presidente executivo do BPI, Pablo Forero, tem dado pouca informação. Em outubro passado, afirmou novamente que o essencial da reestruturação da rede comercial já foi feita anteriormente e que encerramentos que venha a haver serão "pontuais".

No final de setembro, o BPI tinha 5.178 trabalhadores e 434 balcões.