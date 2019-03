Bosch Braga. Digitalização na indústria traz revolução que afeta todos

Chama-se RFID, tem mais de 40 anos e é uma tecnologia que permite identificar de forma automática objetos por radiofrequência – o exemplo mais atual é as passagens de carros pela Via Verde. Depois de muitos anos algo esquecido, o RFID (do inglês “Radio-Frequency Identification”), surge de novo como um método acessível e barato para digitalizar as operações. É essa tecnologia que a Bosch está a utilizar desde outubro passado na sua maior fábrica em Portugal, em Braga.

