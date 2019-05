Bolsas europeias em alta na última sessão da semana

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta sexta-feira em terreno positivo, estando às 8:50 a subir 0,61% para os 5.088,98 pontos. Destaque na praça nacional para os pesos-pesados BCP, que ganha 0,76% para 25,25 cêntimos, a EDP valoriza 1,01% para 3,296 euros, a EDP Renováveis aprecia 0,46% para 8,81 euros e a Galp Energia cresce 0,75% para 14,07 euros, isto numa altura em que os preços do petróleo estão em alta nos mercados internacionais. O Brent do Mar do Norte, referência para as importações nacionais, negoceia nos 68,34 dólares por barril.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia