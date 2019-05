Bolsa de Lisboa sobe mais de 1,5% com BCP a ganhar quase 4%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta sexta-feira, 10 de maio, em alta. Às 8:05, o PSI-20 subia 1,63% para os 5.191,30 pontos. Na praça nacional, destaque para os títulos do BCP, que disparam 3,96% para 24,96 cêntimos. O banco liderado por Miguel Maya apresentou esta quinta-feira os resultados do primeiro trimestre. E entre janeiro e março, os lucros do BCP disparam 80% para 154 milhões de euros.

