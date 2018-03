Pub

O negócio servirá, sobretudo, para ganhar escala global de forma mais rápida e partilhar infraestruturas.

Há mais de um ano que se fala numa possível relação entre a DriveNow e a Car2Go, as empresas de partilha de automóveis dos grupos BMW (a 50%) e Daimler (a 100%). O início do namoro foi oficializado esta quarta-feira e o casamento, se for aprovado pelas autoridades, vai gerar uma das mais empresas mundiais da área da mobilidade e irá competir com a Uber e a Didi.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia