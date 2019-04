A cantora descendente de sefarditas que quer ser portuguesa por causa do Brexit

Ana Silvera, cantora londrina, de 38 anos, é descendente de judeus que foram expulsos de Espanha e de Portugal nos séculos XV e XVI. Com a confusão do Brexit decidiu, à luz da lei portuguesa, pedir a nacionalidade. "É um país que não acusa uma deriva para a direita, no sentido da extrema-direita, como acontece noutros países da Europa. Isso faz que sinta ainda mais orgulho em ter a nacionalidade portuguesa", diz, em entrevista ao DN