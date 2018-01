Pub

Está de volta uma euforia no mercado semelhante à das dotcom. Mas desta vez são as empresas que se colam às criptomoedas a faturar.

Há uma nova fórmula para puxar pelos ganhos dos acionistas. A febre das moedas digitais chegou às bolsas e, nas últimas semanas, bastou a algumas empresas adotarem o termo blockchain no seu nome ou revelarem que iriam lançar critpomoedas próprias para darem valorizações expressivas às suas ações. Uma tendência a fazer lembrar a bolha das tecnológicas, em que bastava colocar o ".com" no nome da empresa para ver as ações multiplicarem os ganhos.

