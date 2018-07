Beijing Capital Airlines transportou 80 mil entre Lisboa e Pequim

Uma pessoa resolve arrumar de uma vez por todas os DVD que nem consegue ver porque o leitor está avariado há séculos, guardado no mesmo lugar do leitor de cassetes de vídeo, igualmente inerte. Vem-lhe à memória a máquina de filmar com que o pai registava momentos bons (e menos bons e muitas vezes hilariantes) da vida familiar. As bobines com o filme eram enviadas para revelar e depois enchiam a casa de gargalhadas, sempre depois de refeições, porque se há coisa que junta pais, filhos e netos são almoços e jantares em casa. Havia o projetor com o seu ruído de máquina de costura, desaparecido, e as bobines de película com imagens que foram transpostas para outro suporte.