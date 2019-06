O que aconteceu neste ano com as comemorações do 10 de Junho foi um desastre anunciado. Na verdade, poucos nas esferas do poder sabem bem como lidar com a data, o que reflecte um problema maior, espalhado pelo país, relativamente ao que fazer com o passado, com a história. Abandonada à sua sorte, a data acabou por servir para uma discussão em círculo fechado, sobre temas mal definidos e pouco relevantes - o que nada tem de irrelevante. Alguma coisa tem de ser feita. Mas o quê? A história é feita de datas, entre outras coisas, e há datas simbólicas que tendem a receber especial atenção das instituições, do público em geral. Portugal tem datas importantes no seu passado, claro, da independência ao fim da conquista cristã e à definição das fronteiras, da revolução de 1383-1385 à chegada de Vasco da Gama à Índia, da Restauração à Revolução Liberal de 1820, ou da Implantação da República ao fim da ditadura do Estado Novo. Estas datas são importantes e estão quase todas no calendário das comemorações nacionais, como devem estar, para o bem e para o mal. São, todavia, datas internas, nacionais, menos importantes a nível internacional.