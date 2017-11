Pub

O banco liderado por Nuno Amado reportou um lucro de 133,3 milhões de euros até setembro.

O BCP anunciou um lucro de 133,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que compara com o prejuízo de 251,1 milhões de euros registado no mesmo período do ano passado. O valor ficou ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas sondados pela Reuters, que apontavam para um resultado líquido de 134,7 milhões de euros.

