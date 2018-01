Pub

BEI empresta 75 milhões ao BCP e este "compromete-se" a vender esses fundos baratos e mais 75 milhões de euros da sua parte às PME das regiões Norte e Centro.

As pequenas e médias empresas afetadas pelos fogos florestais em Portugal durante 2017 no norte e no centro do país vão poder contrair empréstimos "em condições vantajosas" no valor global de 150 milhões de euros, no âmbito de um acordo assinado entre o Millennium BCP e o Banco Europeu de Investimento (BEI).

