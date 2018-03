Pub

O banco espanhol lançou o negócio de cartões de crédito em Portugal numa altura em que o consumo interno está a aumentar.

O Bankinter anunciou esta segunda-feira o lançamento de cartões de crédito para o público em geral, sem necessidade de terem uma relação bancária com a instituição financeira. E o banco espanhol está a apostar forte nesta área, prevendo que este segmento venha a representar, em cinco anos, 15% da margem financeiras gerada em Portugal

Em cinco anos, o Bankinter planeia captar 400 mil novos clientes e ter um portfólio de 500 milhões de euros. "O lançamento do bankintercard em Portugal acontece numa altura em que é notório o crescimento do consumo interno neste país. Pretendemos replicar neste mercado o modelo de sucesso que temos em Espanha e estamos confiantes do sucesso do bankintercard em Portugal", referiu, num comunicado enviado às redações, Alfonso Saez, diretor-geral do Bankinter Consumer Finance.

