Bancos ainda têm 24 mil imóveis para vender

Faltam 70 mil casas em Portugal para suprir as necessidades habitacionais e travar a escalada dos preços, de acordo com a APEMIP, a associação de mediadores imobiliários. Mas só seis dos maiores bancos portugueses têm ainda em carteira quase 24 mil imóveis para vender, na maioria casas. São 4,3 mil milhões de euros à espera de comprador. Há bancos, como o Novo Banco, Banco Montepio e Millennium bcp, com mais de 5000 imóveis nas mãos que receberam de particulares e empresas que entraram em incumprimento, não pagando os seus empréstimos. Muitos destes imóveis estão à venda na Internet nas páginas das instituições financeiras.



