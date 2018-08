Banco de Portugal entrega dividendos recorde ao Estado

O Banco de Portugal pagou dividendos ao Estado no valor de 525 milhões de euros relativos aos resultados de 2017, mais 173 milhões que no ano passado. A remuneração entregue pela instituição liderada por Carlos Costa está em linha com a previsão que o Governo tinha para este ano e é a mais elevada de sempre. Incluindo impostos, o banco central contribuiu com 797 milhões de euros para o Estado.

