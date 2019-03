Banco de Portugal duvida de decisão de Tomás Correia sobre multas do Montepio

O Banco de Portugal duvida da decisão da Associação Mutualista Montepio de transferir para o Banco Montepio as multas dos processos em que gestores ou ex-gestores do banco estejam envolvidos. O supervisor bancário mandou uma carta ao Banco Montepio com várias questões sobre a legalidade da decisão. No limite, a deliberação tomada em assembleia-geral no dia 16 de março de 2018 poderá ser anulada.

