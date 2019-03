Banco de Portugal alerta para “armadilha” no crédito ao consumo

Hoje uma máquina de lavar, amanhã uma televisão, depois as propinas e, eventualmente, as férias. Cada decisão de crédito, no consumo, está cada vez mais desligada da informação geral de esforço dos indivíduos e famílias, atirando os mais vulneráveis para o sobre-endividamento. O alerta foi hoje feito pelo Banco de Portugal, que diz ter poucos meios para apoiar os portugueses. Recomenda reflexão pública e defende mais educação financeira.

