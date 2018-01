Pub

Basta ter um smartphone ou um computador. Identificação é feita por videochamada, os documentos assinados eletronicamente

No Banco Best já não precisa de se deslocar a uma agência para abrir uma conta. Todo o processo é 100% digital, basta ter um smartphone ou um computador. A identificação é feita por videochamada, os documentos são assinados eletronicamente. "Tudo mais simples, intuitivo, cómodo e muito mais rápido", garante o Banco Best.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia