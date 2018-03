Pub

Os prejuízos do Novo Banco impediram que o sistema bancário regressasse aos resultados positivos. Ainda assim, a maior parte dos bancos teve lucro.

2017 prometia ser o ano do regresso aos lucros do sistema bancário português. Mas os prejuízos do Novo Banco impediram que o setor regressasse aos resultados positivos. No acumulado, as instituições financeiras perderam cerca de 530 milhões de euros no ano passado, agravando o saldo dos últimos anos. Desde 2011, quando chegou a troika, as perdas são superiores a 17 mil milhões de euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia