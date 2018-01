Pub

Acidente mais grave de 2017 registou-se no último dia do ano na Costa Rica. Morreram 12 pessoas

2017 foi o ano mais seguro de sempre da história da aviação. No ano com mais voos de sempre, morreram 44 pessoas em acidentes com aeronaves comerciais e de mercadorias, revelam os dados preliminares da organização independente Aviation Safety Network (ASN), sedeada na Holanda.

