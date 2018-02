Pub

A empresa tem seis projetos de reabilitação urbana em curso em Lisboa e outro no Porto

A empresa imobiliária AVENUE vai iniciar um projeto de reabilitação urbana na zona das Amoreiras, em Lisboa, que contará com 31 novos apartamentos, num investimento de 13,5 milhões de euros, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado da AVENUE, a obra terá início no primeiro trimestre deste ano e deverá estar concluída no segundo trimestre de 2019.

Trata-se de um projeto de reabilitação de um edifício contemporâneo, da autoria do arquiteto Frederico Valsassina, que ficará com 31 apartamentos, distribuídos por oito pisos.

A fachada do edifício, na rua Artilharia Um, perto do jardim das Amoreiras, será totalmente renovada, assim como o seu interior.

A AVENUE tem seis projetos de reabilitação urbana em curso em Lisboa e outro no Porto.