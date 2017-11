Pub

Subida homóloga da avaliação bancária das casas em outubro foi de 5,6%. Em relação ao mês anterior, setembro, foi de 0,5%, para 1 141 euros

As avaliações são efetuadas no âmbito da concessão de crédito à habitação, tendo atingido em outubro o valor médio de 1 141 euros por metro quadrado, mais 0,5% do que no mês anterior.

