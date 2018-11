Autoeuropa quer tirar carros do Porto de Setúbal com cargueiro "fantasma"

Autoeuropa: Navio a caminho de Setúbal com acordo do Governo e operador

Ministra do Mar exige solução urgente para conflito no porto de Setúbal

A Autoeuropa estará a preparar-se para tirar milhares de carros que estão parqueados no Porto de Setúbal. Há um navio cargueiro de transporte de veículos que chega na quinta-feira, às seis da manhã, ao Porto de Setúbal e que pretende utilizar o terminal ro-ro, ou seja, a instalação para entrada e saída de automóveis. Os estivadores convocaram uma concentração para amanhã às 7h da manhã para tentar travar esta operação. Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial da Autoeuropa não prestou qualquer comentário.

Segundo o registo da Janela Única Portuária (JUP) do Porto de Setúbal, o navio Paglia irá chegar às 6h da manhã de quinta-feira, oriundo do Porto de Santander, em Espanha. Este navio, com capacidade para três mil automóveis, partiu de Espanha com mil automóveis e será usado para retirar dois mil carros do Porto de Setúbal, de acordo com a informação adiantada pelo jornal Público. O Paglia tem bandeira de Gibraltar e regressará a Espanha à 1h30 da manhã de sexta-feira, segundo o registo da JUP.

Esta operação, escreve o mesmo jornal, vai envolver 50 trabalhadores, alheios ao Porto de Setúbal. Os estivadores não foram convocados para este embarque. O sindicato do sector classificou este navio como "fantasma", na publicação feita na terça-feira no seu respetivo blog.

A paralisação dos estivadores precários afetos a dois dos terminais do porto de Setúbal, desde o dia 5, levou ao cancelamento das escalas dos navios de carga contentorizada desde a semana passada e ameaçou limitar as operações da Autoeuropa, que chegou a admitir a possibilidade de parar a produção.

A fábrica de Palmela resolveu este assunto, para já, com recurso ao Porto de Vigo, que será utilizado a partir do final desta semana, de forma temporária, para enviar os automóveis produzidos na fábrica do grupo VW em Portugal. Também estão a ser utilizados os portos de Santander e de Leixões.

A Autoeuropa tem já mais de cinco mil carros parados à espera de serem transportados para a Alemanha, com capacidade de armazenamento de viaturas limitada, até mais três mil viaturas, em Setúbal, nos seus parques e na Base Aérea do Montijo. Devido a esta situação, a Autoeuropa já admitiu que vai ter de prolongar o acordo para estacionar os carros nas instalações da Força Aérea.