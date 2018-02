Pub

Questões logísticas e "restrições" nos motores a gasolina justificaram nova paragem na fábrica de Palmela

A Autoeuropa parou esta semana pela terceira vez em dois meses por falta de peças. A culpa, desta vez, foram as questões logísticas e as "restrições" nos motores a gasolina. A paragem na montagem de automóveis ocorreu na semana em que arrancou o novo modelo de trabalho na fábrica de Palmela, com 17 turnos semanais, de segunda a sábado, para responder à elevada procura pelo SUV T-Roc.

