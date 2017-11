Pub

Parque industrial receia que parte do T-Roc tenha de ser deslocalizada para outras fábricas da VW. Trabalhadores mais antigos foram os únicos que votaram a favor dos novos horários. Governo pressiona acordo

“Tememos que a Volkswagen passe parte da produção do T-Roc para outras fábricas do grupo na Europa. O receio é mais forte depois do chumbo de ontem” ao pré-acordo sobre o novo horário de trabalho aos fins de semana, que põe em risco a capacidade da Autoeuropa de responder ao aumento da procura do novo modelo, lamentou Daniel Bernardino, coordenador das comissões de trabalhadores do parque industrial da Autoeuropa, em declarações ao DN/Dinheiro Vivo.

O governo está também preocupado e respondeu ao resultado do referendo de quarta-feira a duas vozes. “Este impasse é um risco para a empresa. Seria ilusório dizer o contrário”, avisou Vieira da Silva. “As situações de impasse, em empresas com pressão externa como a que tem a Autoeuropa, são situações de risco. O governo [...] tem a expectativa de que a administração e os trabalhadores terão a capacidade de resolver rapidamente, encontrando pontos de convergência. Porque o tempo está a correr muito depressa e quando há um impasse a situação não corre a nosso favor”, considerou o ministro do Trabalho.

Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia, apelou ao “sentido de responsabilidade” dos mais de 5700 operários da fábrica e e recordou que a Autoeuropa “sempre foi um exemplo de boa relação laboral” com a administração.

Dos resultados do referendo - o novo horário foi chumbado por larga maioria (63,22%) dos trabalhadores - é possível concluir que apenas os operários mais antigos estavam a favor do novo horário de trabalho. Das sete mesas de voto, só a primeira, com os primeiros 899 operários da fábrica de Palmela, votou maioritariamente pelo novo esquema.

O pré-acordo anunciado por Fernando Gonçalves, coordenador da nova comissão de trabalhadores, estabelecia os termos do trabalho ao sábado e da laboração contínua (três turnos diários), que deveria ter início depois das férias de agosto de 2018. Inicialmente, este horário de trabalho iria arrancar em fevereiro. O pré-acordo, que incluía a contratação de mais 400 operários, foi subscrito por todos os 11 membros da comissão, que conta com elementos afetos à CGTP e que foram eleitos no início de outubro.

A garantia de dois dias de folga consecutivos para os operários era a principal novidade deste pré--acordo. Os funcionários estariam na fábrica cinco dias por semana, sábados e domingos incluídos. Estes dias seriam pagos como um dia de trabalho normal. Inicialmente, o vencedor das eleições para a comissão de trabalhadores pretendia que estes dias fossem pagos como se fosse um dia de trabalho extraordinário.

O novo acordo implicava também que os operários trabalhassem, no limite, três sábados por mês, ao contrário da versão chumbada por três quartos dos operários no final de julho e que levou à demissão da comissão de trabalhadores anterior. No documento anterior só existiam dois dias de descanso consecutivos de três em três semanas. Também estava previsto o reforço do investimento na área da pintura.

Por agora, a fábrica de Palmela funciona com três turnos de produção de segunda a sexta-feira, com a possibilidade de trabalho aos sábados, que, neste caso, são pagos como trabalho extraordinário. Graças a isso, a Autoeuropa está a bater o recorde de produção: 860 carros por dia. No próximo ano, prevê-se que sejam produzidos 240 mil automóveis.

O T-Roc é fundamental para a estratégia de vendas da VW (ver fotolegenda) e é o primeiro grande modelo saído de Palmela em larga escala. Desde o início do ano, a Autoeuropa já contratou 2120 funcionários. Para produzir o novo modelo, a fábrica recebeu um investimento de 677 milhões de euros.

A comissão de trabalhadores está à espera que a administração da fábrica agende uma reunião para retomar as negociações que permita encontrar uma solução.

Depois do chumbo do primeiro pré-acordo de horário, no final de julho, o diretor-geral da Autoeuropa, Miguel Sanches, chegou a admitir o desvio de parte da produção do T-Roc para outras fábricas do Grupo Volkswagen. Essa hipótese foi afastada em meados de setembro pelo presidente executivo da marca, Herbert Diess.

Agora, os trabalhadores do parque industrial temem que a Volkswagen “fique nervosa”. E sugerem: “Se houvesse um turno só para sábado e domingo, já tinham chegado a um consenso”.