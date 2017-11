Pub

Trabalho aos sábados e domingos é contestado por alguns dos 5400 operários da fábrica de Palmela

Mais de 5400 operários vão decidir hoje o futuro da Autoeuropa. Até às 21.00, vão votar a nova proposta de horário de trabalho aprovada pela comissão de trabalhadores e pela administração da fábrica de Palmela. O documento prevê que a Autoeuropa funcione 24 horas por dia todos os dias a partir de 20 de agosto e que sejam contratados mais 400 trabalhadores. Impacto que também poderá ser sentido nas empresas fornecedoras da unidade portuguesa do Grupo Volkswagen. Mas o segundo pré-acordo entre a comissão de trabalhadores e a administração está de novo a dividir os operários.

Muitos funcionários terão contestado os termos do pré-acordo que foi assinado pela administração e por todos os elementos da comissão de trabalhadores, indicaram à Lusa fontes conhecedoras do processo.

As críticas ao documento não ficaram por aqui: no início da semana, a Plataforma Laboral e Popular divulgou um apelo ao chumbo do pré-acordo (ver foto); o SITE Sul - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul - defendeu que o novo horário de trabalho deve ser de adesão voluntária e que a laboração contínua deve ser discutida fora do atual processo. Este sindicato, que representa mais de 10% dos trabalhadores da Autoeuropa, apelou "a que todos os trabalhadores se mantenham unidos".

A empresa está a fazer um derradeiro esforço para explicar os termos do pré-acordo junto de cada equipa da fábrica de Palmela, apurou o DN/Dinheiro Vivo.

O pré-acordo para o novo horário de trabalho foi anunciado no início da semana passada pelo coordenador da comissão de trabalhadores da Autoeuropa, Fernando Gonçalves. Se o documento for aprovado pelos trabalhadores, a fábrica de Palmela vai passar a funcionar todos os dias a partir de 20 de agosto, depois das férias. Inicialmente, o novo horário de trabalho iria arrancar em fevereiro.

A garantia de dois dias de folga consecutivos para os operários é a principal novidade do pré-acordo. Os funcionários estarão na fábrica cinco dias na semana, sábados e domingos incluídos. Estes dias serão pagos como um dia de trabalho normal. Inicialmente, o vencedor das eleições para a comissão de trabalhadores pretendia que estes dias fossem pagos como se fosse um dia de trabalho extraordinário.

O novo acordo implica também que os operários trabalhem, no limite, três sábados por mês, ao contrário da versão chumbada por três quartos dos operários no final de julho e que levou à demissão da comissão de trabalhadores anterior. No documento anterior, só existiam dois dias de descanso consecutivos de três em três semanas. Também está previsto o reforço do investimento na área da pintura.

Até ao início de agosto, a fábrica de Palmela irá funcionar com três turnos de produção de segunda a sexta-feira, com a possibilidade de trabalho aos sábados, que, neste caso, são pagos como trabalho extraordinário.

O novo horário será introduzido para responder à forte procura pelo veículo utilitário desportivo (SUV) T-Roc. No próximo ano, prevê-se que sejam produzidos 240 mil automóveis na Autoeuropa. Este SUV é crucial para a estratégia de vendas da Volkswagen e é o primeiro grande modelo saído de Palmela em larga escala. Desde o início do ano que a Autoeuropa já contratou 2120 funcionários.

O T-Roc já começou a ser vendido no mercado europeu, sobretudo em países como Alemanha e Reino Unido. Para produzir este veículo, a Autoeuropa recebeu um investimento de 677 milhões de euros. A fábrica de Palmela é a segunda maior exportadora do país e responsável por quase 1% do PIB.