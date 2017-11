Pub

Ministros da Economia e do Emprego esperam que seja encontrada solução, apesar de haver cada vez menos tempo

O Governo está mais preocupado com a situação na Autoeuropa. Foi pelos ministros da Economia e do Emprego que o executivo reagiu ao novo chumbo do acordo para o horário de trabalho pelos trabalhadores da fábrica de Palmela. Manuel Caldeira Cabral apelou à responsabilidade dos operários e Vieira da Silva lembrou que “o tempo escasseia” para alcançar um acordo com a administração.

