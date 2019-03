Autoeuropa começa a produzir já em maio peças para carros elétricos

A Autoeuropa vai começar a produzir, já em maio, para-lamas, capots e tampas da torre do amortecedor dos novos automóveis elétricos do grupo Volkswagen. É desta forma que a fábrica de Palmela vai integrar o plano de transformação da frota do gigante automóvel alemão, que pretende vender os primeiros carros elétricos de larga produção entre o final deste ano e o início de 2020. Para já, a fábrica portuguesa está fora dos planos de reconversão para a montagem dos novos veículos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia