De São João a Carcavelos num autocarro sem condutor. A proposta da câmara começa a andar até final do ano. Parceiro nacional desenvolve o veículo

Os primeiros testes ainda não arrancaram mas as metas já estão traçadas: até final do ano, Cascais quer ligar São João do Estoril a Carcavelos por autocarro autónomo. Opercurso não tem mais de 14 quilómetros, mas representa uma nova fase para Cascais que já dá cartas lá fora quanto smart city.

