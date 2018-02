Pub

Developers, engenheiros de software, especialistas em cybersecurity e infraestruturas de IT são os perfis mais procurados.

O IT é atualmente um dos sectores com maior crescimento em Portugal, país considerado IT Hub da Europa, e de acordo com a consultora Robert Walters Portugal, os profissionais destas empresas podem esperar aumentos salariais entre 7% e 9%.

