Aumentos na Função Pública? Sim, mas não vai ser para todos

O ministro das Finanças, Mário Centeno, garantiu esta quarta-feira que a "generalidade" dos funcionários públicos vai ter aumentos em 2019. A declaração foi uma resposta à deputada do PSD Carla Barros que pedia aumentos para toda a Função Pública. O ministro repetiu assim a ideia que já tinha deixado na entrevista à TSF a 17 de abril.

"Em 2019, comparado com 2018, o programa de estabilidade prevê um aumento de despesa com o pessoal no valor de 400 milhões de euros. Todos os funcionários públicos vão ter aumentos salariais por via do descongelamento de carreiras, em 2019", começou por dizer na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social.

Esta foi a resposta dada à deputada do PSD que desafiou: "Se há milagre económico e crescimento económico aumente os salários dos funcionários públicos."

Foi a deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua que alertou Mário Centeno para o facto de nem todos os funcionários públicos progredirem na carreira em 2019, o que impede que tenham aumentos.

surge aquela imagem que há pouco passei de que a quase a generalidade de todos os funcionários públicos terão uma progressão salarial

O que levou o ministro das Finanças a reconhecer que "com a materialização de mais este ciclo de avaliação [2017/2018] surge aquela imagem que há pouco passei, de que a generalidade, quase a generalidade de todos os funcionários públicos terão, depois de dez anos de ciclos de avaliação, uma progressão salarial, essa é a nossa expectativa".