Em três anos de governo, PSD-CDS aumentou IRS em "3.463 milhões de euros". PS, com apoio da esquerda, vai reduzir 553 milhões, também em três anos.

O aumento de impostos aplicado pelo governo PSD-CDS nos três anos que vão de 2012 a 2015 foi o dobro da subida prevista para o triénio de 2015 a 2018, marcado pelo governo do PS (apoiado pela esquerda, PCP e BE), diz um estudo do economista Eugénio Rosa, divulgado este sábado, que ataca os dois partidos da direita por tentarem "fazer esquecer o enorme aumento de impostos que realizaram".

