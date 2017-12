Pub

Variações nos preços deverão oscilar entre os cinco e os 15 cêntimos. Brisa é a concessionária que vai registar o maior número de aumentos.

Em meados de novembro deste ano, foi noticiado um aumento de 1,42% no preço das portagens, que iria acompanhar taxa de inflação homóloga registada em outubro. A atualização dos preços ainda não está completamente definida e dependerá do troço em questão, mas as previsões apontam para uma oscilação de preços que irá variar entre os cinco e os quinze cêntimos.

