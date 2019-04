Audax compra energia solar ibérica durante 20 anos por 200 milhões

A Audax Renováveis assinou um mega contrato para a compra de energia (Power Purchase Agreement – PPA) com a empresa chinesa Trina Solar, especializada em tecnologia solar. As instalações fotovoltaicas em questão terão uma capacidade de até 300 MWp, informam as empresas em comunicado. O investimento pode ascender a mais de 200 milhões de euros, sem necessidade de subsídios ou leilões. Não vão por isso implicar nenhum custo extra para o consumidor, referiu a Audaz Renováveis em comunicado.

