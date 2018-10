ASFAC: Crédito ao consumo mais caro vai afetar consumidores

O aumento da carga fiscal sobre o crédito ao consumo vai prejudicar sobretudo os consumidores mais vulneráveis. Quem o diz é António Menezes Rodrigues, presidente da Asfac - Associação de Instituições de Crédito Especializado e presidente da federação europeia do setor, a Eurofinas.

Em reação à proposta do Orçamento do Estado para 2019, Menezes Rodrigues avisa que algumas das instituições que concedem crédito ao consumo vão repercutir no consumidor o agravamento tributário. O governo decidiu agravar a taxa de imposto de selo sobre os contratos de crédito ao consumo e este agravamento será duplo, já que o executivo aumenta as taxas-base e prolonga o agravamento de 50% das taxas aplicadas ao crédito ao consumo.

"Sendo certo que uma percentagem importante do crédito ao consumo tem relevante alcance social, permitindo o acesso a bens de primeira necessidade - como o equipamento para o lar ou para o automóvel para o exercício de atividades profissionais -, naturalmente o aumento da tributação sobre o crédito penalizará os consumidores de maior debilidade", refere o presidente da Asfac em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Menezes Rodrigues lembra que o Banco de Portugal fixa trimestralmente o limite para a TAEG (taxa anual de encargos globais). "Nestas condições, as instituições que praticam taxas no limite terão de suportar o aumento de imposto de selo", disse. "Aquelas que nos diferentes segmentos da indústria praticaram taxas mais baixas tenderão a repercutir para o consumidor."

A medida do governo visa travar o aumento do recurso ao crédito ao consumo. O executivo já tinha aplicado um agravamento tributário em sede de imposto do selo nos anos anteriores. Também o Banco de Portugal implementou a partir de julho medidas para travar a procura do crédito, tanto ao consumo como para compra de habitação. Para Menezes Rodrigues, se surgirem mais medidas para travar o crédito, "seria isso uma decisão errada e contrária ao interesse dos consumidores e da economia em geral".

