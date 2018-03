Pub

Sobre o défice de 2016, a presidente do CFP chegou a admitir que podia ser milagre. Hoje está muito mais positiva em relação ao trabalho do governo.

"As previsões de hoje do Conselho de Finanças Públicas deveriam levar Teodora Cardoso a demitir-se", atirou o deputado socialista Ascenso Simões, através da sua conta no Twitter.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia