Pub

A declaração automática do IRS vai este ano chegar a mais pessoas. Fique a par das regras deste automatismo.

O que é a declaração automática?

O IRS automático vai muito além do pré-preenchimento da declaração a que a AT nos habituou. É que, neste acaso, a declaração está totalmente preenchida pelo fisco com base nos dados (moradas, composição do agregado familiar, rendimentos) dispõe.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia