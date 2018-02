Pub

A Bridgewater, o maior hedge fund do mundo, está a posicionar-se para lucrar com um tombo das ações europeias.

Cerca de 14 mil milhões de dólares. É o valor da aposta milionária do maior hegde fund do mundo na queda das ações europeias, segundo a Bloomberg. A gestora Bridgewater, fundada por Ray Dalio, está convencida que as bolsas do Velho Continente vão desvalorizar. E no último mês o valor das posições curtas (que lucram se as ações descerem) mais que quadruplicou.

