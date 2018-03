Pub

Da roupa aos relógios, passando pelos cigarros, estas são algumas das marcas mais falsificadas no mundo.

De acordo com os últimos dados da OCDE e do Instituto de Propriedade Intelectual da UE, a contrafação é uma "indústria" que vale 462 mil milhões de dólares. Mais de metade (67%) tem origem na China e as marcas norte-americanas são aquelas que são mais pirateadas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia