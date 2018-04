Pub

No top 10 não estão cantores, apresentadores, nem atores. Veja de quem são as 10 contas portuguesas com mais seguidores no Instagram

Só há uma mulher entre os 9 homens que lideram o top das contas de Instagram portuguesas com mais seguidores. Este ranking foi apurado pelo estudo "Social Influence Report", da startup portuguesa Primetag, especialista em marcas e influenciadores.

