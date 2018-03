Pub

Valor médio do arrendamento em 2017 ficou nos 4,39 euros por metro quadrado

Que viver em Lisboa é mais caro do que no resto do país já não é surpresa. Mas no ano passado, o valor dos novos arrendamentos na capital ficou duas vezes acima da média nacional. O metro quadrado em Lisboa já custa 9,62 euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia