Armas das empresas para evitar a fuga de cérebros

Com o mercado de trabalho "ao rubro" nas tecnologias, reter talento é um exercício vital para as empresas. E a instalação, em Portugal, de centros de competências de multinacionais como a Google, a Volkswagen ou a Mercedes, está a agravar a falta de engenheiros e de outros quadros fazendo com que os salários, só por si, possam não ser um argumento suficiente para evitar a fuga de cérebros. Programas de stock options estão em crescimento em empresas como a Axians Portugal ou a Outsystems, bem como a partilha de resultados anuais em função do contributo de cada um nos projetos em que esteve envolvido, como faz a Innowave Technologies. Aqui o envolvimento dos colaboradores é ainda premiado com pontos que, depois, se convertem em experiências. E é um sucesso.

