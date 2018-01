Pub

Os dois países não têm planos para aplicar qualquer imposto sobre o rendimento

Cinco por cento. É este o valor do IVA na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, países onde pela primeira é aplicado um imposto sobre o valor acrescentado.

A medida, que entrou em vigor a 1 de janeiro, visa compensar os défices orçamentais gerado em parte pela descida do preço do petróleo, e significa uma importante mudança na política das monarquias petrolíferas do Golfo, que atraíram durante décadas milhões de estrangeiros encorajados pela ausência de impostos.

Na Arábia Saudita, mais de 90% das receitas do orçamento têm origem no petróleo, enquanto nos Emirados Árabes Unidos o valor ronda os 80%.

Segundo a BBC, combustível, comida, roupa e hotelaria são alguns dos bens e serviços aos quais agora se aplica o IVA. Transportes públicos e outros serviços ficaram isentos.

