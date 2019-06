Apresentação da bolsa de estágio Santander-NEC atrai figuras de relevo

Foram apresentados esta semana os projetos de investigação candidatos à bolsa de estágio Santander-Nova Economics Club (NEC). O evento decorreu esta segunda-feira, 17 de junho, nas instalações do NEC, no campus da Nova SBE, em Carcavelos, e contou com a presença de eminentes figuras da instituições económicas do país, nomeadamente o economista-chefe do Banco Santander, Rui Constantino. O projeto vencedor será anunciado já no final do semestre.

