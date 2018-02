Pub

O iPhone X foi o smartphone mais vendido no Natal e permitiu à Apple ultrapassar a Samsung

Mesmo com uma quebra inesperada de 1% no número de iPhones vendidos, a Apple voltou a tornar-se líder do mercado mundial de smartphones no último trimestre de 2017, e ainda aproveitou para bater recordes de receitas e lucros. A marca ultrapassou a Samsung muito graças ao iPhone X, que foi o smartphone mais vendido durante a época natalícia: quase 30 milhões de unidades, de acordo com os dados da consultora Canalys.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia