A Apple anunciou que está disponível para substituir as baterias dos telemóveis antigos da marca a um preço reduzido, depois de se ter descoberto que a empresa torna os modelos anteriores mais lentos.

Em Portugal, o programa ainda não está ativo e não há informação oficial sobre quando ficará ativo, mas de acordo com lojas que representam a Apple contactadas pelo DN poderá ficar disponível até ao final do mês.

A "oferta" só abrange os iPhones a partir do 6. Anteriormente, a Apple cobrava 79 dólares (nos Estados Unidos) para trocar a bateria, mas agora vai fazê-lo por 29. A marca diz que vai disponibilizar mais detalhes no site em breve, segundo a CNET. Em Portugal, substituir a bateria na marca fica em 99 euros, um preço que deve agora sofrer uma redução significativa.

Para substituir a bateria, o cliente deve contactar diretamente a Apple, numa Apple Store. Em países onde não existe, deve dirigir-se a um representante oficial (que pode ver aqui).

O site CNET, especializado em tecnologia, aconselha a trocar a bateria, já que a mudança vai fazer com o que telemóvel funcione muito melhor, prolongando a sua vida útil.

A Apple justificou o abrandamento do desempenho como forma de "prolongar a vida" da bateria. Mas até ter surgido, no início do mês, um estudo independente dando conta dessa mudança de comportamento a Apple nunca o tinha assumido.

A Apple prometeu uma alteração no software dos aparelhos, a ser lançada no início do próximo ano, de forma a que o sistema informe quando a bateria já não tem capacidade para fazer com que os telefones funcionem a 100%.