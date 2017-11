Pub

Um erro no sistema operativo permite entrar sem colocar qualquer password. Uma situação embaraçosa para a multinacional norte-americana

A Apple está em contrarrelógio a tentar corrigir uma falha que parece ser séria no seu sistema operativo para Mac. A última versão do sistema operativo, o MacOS High Sierra, tem um problema que permite entrar sem qualquer palavra passe e aceder aos privilégios de administrador.

O bug foi descoberto por um programador turco, de seu nome Lemi Ergin, que agora saiu do anonimato e que, alegadamente, não terá respeitado o protocolo em situações com estas características; ou seja, informar a Apple primeiro, dando algum tempo para solucionar o bug.



E afinal qual é o bug? Ergin descobriu que ao escrever "root" no nome de utilizador não é preciso inserir qualquer senha, basta teclar no enter algumas vezes para ter acesso e privilégios de administrador. A falha é "embaraçosa", comentam alguns sites de tecnologia.



"Estamos a trabalhar numa atualização de software para resolver esse problema", afirmou a Apple em comunicado. Enquanto isso não acontece, estabelecer uma password para o utilizador "root" faz com que este truque deixe de ser um problema.